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موغيريني تعرب عن قلقها إزاء الوضع في غزة
2018/07/16 | 17:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعربت المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، عن قلقها إزاء تطور الأوضاع في غزة، مشددة على أهمية وقف العنف، ومنع اندلاع حرب جديدة.

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