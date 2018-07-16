موغيريني تعرب عن قلقها إزاء الوضع في غزة

2018/07/16 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، عن قلقها إزاء تطور الأوضاع في غزة، مشددة على أهمية وقف العنف، ومنع اندلاع حرب جديدة.

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