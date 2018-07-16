2018/07/16 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشائر من المثنى: اي شخص يتبع لحزب ويعتدي على المتظاهرين سيكون الحزب خصم العشيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2018/07/16 | 17:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.

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