العبادي يصدر أمرا بترقية ضباط وزارتي الدفاع والداخلية

2018/07/16 | 17:28

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(المستقلة)… اصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي امرا ديوانيا بترقية ضباط وزارتي الدفاع والداخلية مستحقي الترقية لجدول تموز.

وقال مركز الإعلام الأمني في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي يصدر امرا ديوانيا بترقية ضباط وزارتي الدفاع والداخلية مستحقي الترقية لجدول تموز 2018”.



(النهاية)

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