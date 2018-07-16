رئيس الاتحاد الأوروبي يعتبر أن ترامب “يشيع أخباراً كاذبة

2018/07/16 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل – قال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “يشيع أخبارا كاذبة” عندما ينعت أوروبا بأنها خصم للولايات

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