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رئيس الاتحاد الأوروبي يعتبر أن ترامب “يشيع أخباراً كاذبة
2018/07/16 | 17:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بروكسل – قال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “يشيع أخبارا كاذبة” عندما ينعت أوروبا بأنها خصم للولايات

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