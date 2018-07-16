وزير الخزانة الأمريكي: نخطط لبعض الاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الإيرانية

2018/07/16 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكي إن بلاده تريد تجنب تعطل أسواق النفط العالمية فيما يخص إعادة تطبيق العقوبات على إيران وفي بعض الحالات ستسمح ببعض التنازلات للدول التي ترغب في مزيد من الوقت لوقف وارداتها النفطية من طهران.

وأضاف "ستيفن مونشين" في تصريحات للصحفيين يوم الجمعة أنه يرغب في أن تخفض الدول مشترياتها عند مستوى "صفر"، "لكن في بعض الحالات فإن البعض لا يمكنهم تنفيذ ذلك بين ليلة وضحاها".

وانسحبت الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي في شهر مايو الماضي، الأمر الذي سيترتب عليه تنفيذ عقوبات على إيران.

وأوضح "مونشين" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد تجنب حدوث أزمة في سوق النفط العالمي مع سعيها للضغط على إيران بشأن برنامجها النووي والصواريخ البالستية ودورها في الصراعات بالمنطقة.

وأعلنت الإدارة الأمريكية الشهر الماضي أنه بدءًا من نوفمبر المقبل سيتم تطبيق عقوبات على الشركات والدول التي تستورد النفط من إيران.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي: "لقد قلنا بكل وضوح لايوجد تنازلات أو استثناءات..لكن نريد أن نكو حريصين جداً للتأكد من أن الجميع يمتلك وقتا كافياً للتنفيذ".

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