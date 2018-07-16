ترامب يؤكد لبوتين ضرورة الضغط على إيران... ويعلن سعيه

2018/07/16 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه شدد خلال لقاءه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على ضرورة الضغط على إيران لوقف نشاطها النووي، كاشفا عن سعيه لمنافسة روسيا في بيع الغاز لأوروبا.

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