قمع التظاهرات ومقاضاة الناشطين جنوبي العراق

2018/07/16 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن ناشط مدني في أقصى الجنوب، بقمع التظاهرات بالقوة على مدى اليومين الماضيين ورفع دعاوى قضائية من رئيس حكومة محلية بحق 12 ناشطا.

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