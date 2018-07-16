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قمع التظاهرات ومقاضاة الناشطين جنوبي العراق
2018/07/16 | 18:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن ناشط مدني في أقصى الجنوب، بقمع التظاهرات بالقوة على مدى اليومين الماضيين ورفع دعاوى قضائية من رئيس حكومة محلية بحق 12 ناشطا.

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