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الفتح يعقد اجتماعا للاتفاق على ترشيحاته لرئاسة الوزراء والتحالفات المقبلة
2018/07/16 | 18:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عقد تحالف الفتح، مساء الاثنين، اجتماعا يضم عددا من قياداته لمناقشة أسماء مرشحيه لرئاسة الوزراء والاتفاق عليها.

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