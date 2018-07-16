الفتح يعقد اجتماعا للاتفاق على ترشيحاته لرئاسة الوزراء والتحالفات المقبلة

2018/07/16 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد تحالف الفتح، مساء الاثنين، اجتماعا يضم عددا من قياداته لمناقشة أسماء مرشحيه لرئاسة الوزراء والاتفاق عليها.

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