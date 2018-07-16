2018/07/16 | 18:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصحة: 3 وفيات جراء الحمى النزفية في بغداد
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: 3 وفيات جراء الحمى النزفية في بغداد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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