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للتفاوض مع بغداد والامريكيين..الحزبان الكرديان الرئيسان يتفقان على عدة نقاط مشتركة
2018/07/16 | 18:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، عن إعداد حزمة مشتركة مع الاتحاد الوطني للتفاوض مع الأطراف السياسية في بغداد، فيما أشار إلى ان هذه الحزمة ليست فقط للتفاوض مع الأطراف العراقية بل مع الأمريكيين والأوروبيين أيضاً.

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