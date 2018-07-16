2018/07/16 | 18:47

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الأثنين 16 يوليو 2018 | 06:36 مساءً

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رصد حراك واتصالات على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج بتظاهرات في ديالى

بغداد/..



أعلن قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل العبادي، الاثنين، رصد حراك واتصالات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للخروج بتظاهرات مشبوهة غير قانونية داخل المحافظة.

وقال قائد شرطة ديالى، في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، ان "التظاهر السلمي حق كفله الدستور، ونحن ملزمين بتوفير الحماية له في اي منطقة ضمن حدود المسؤولية الامنية، لكن ما رصدناه خلال الساعات الـ24 الماضية من حراك مشبوه على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعو الى التظاهر لتنفيذ اجندات خارجية مشبوهة دون اخذ التراخيص الرسمية، يحمل دلالات سلبية، وهذا ما يجب الانتباه اليه"، مشيرا الى ان "الامن خط احمر واولوية بالنسبة لنا".

واضاف العبادي ان "اي تظاهرات تنطلق دون تراخيص رسمية مرفوضة، وسنتعامل معها وفق القانون"، مؤكدا بان "ديالى تمر بتحديات امنية، وقواتنا تلاحق عصابات داعش منذ ثلاثة ايام في حوض العظيم وجنوب بعقوبة ومناطق اخرى".

وذكر ان "الوضع الحالي غير مناسب لأي تظاهرات متسرعة وغير مدروسة، لانشغال القوات الامنية في مطاردة داعش، ونحن لا يمكننا القبول بانطلاق اي تظاهرة دون وجود قوة لتأمينها"، مبينا ان "اهالي ديالى يدركون جيدا مصلحة المحافظة وحجم التحديات، واذا كانت لهم مطاليب في اي ملف فأبواب القيادة وادارة ومجلس المحافظة مفتوحة امامهم، والقيادة لن تذخر جهدا في تقديم اي دعم او اسناد".

ودعا العبادي "الشباب الى ضرورة الحيطة والحذر من الدعوات المشبوهة التي تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مشددا على ان "هناك من يريد الاضرار بالصالح العام وهذا ما يجب الانتباه له وايقافه".



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