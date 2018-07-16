السجن 51 سنة بحق موظفة في إحدى دوائر التسجيل العقاري ببغداد

2018/07/16 | 18:49

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(المستقلة)… أعلن المفتش العام ل‍وزارة العدل حسن العكيلي عن إصدار المحاكم المختصة بقضايا النزاهة احكاما بالسجن بحق موظفة في إحدى دوائر التسجيل العقاري ببغداد لمدة تجاوزت نصف قرن، بسبب مساهمتها بسرقة 67 مليار دينار.

وقال العكيلي في بيان له تلقته (المستثقلة) اليوم الاثنين إن “13 حكما بالسجن لفترات متفرقة صدرت بحق (و.ي.ك) وكانت تشغل منصب معاون مدير باحدى دوائر التسجيل العقاري في بغداد، ووصل مجموع الأحكام لغاية الان 51 سنة سجن”.

وأضاف أن “المدانة كانت تمنح سندات عقارية وكتب صحة صدور مزورة، وتتلاعب في مساحة وجنس وملكية العقارات التي استخدمها افراد العصابة كضمانات عقارية لقروض من المصارف الحكومية، وتم سرقة (67) مليار دينار جراء عمليات التزوير تلك”.

وأوضح أن “عمليات التزوير طالت أيضاً أملاك وزارة المالية، اذ قامت المدانة بتحويل ملكية عدد من العقارات بسندات مزورة إلى مواطنين، وهو ما كشفه الفريق المكلف من مكتب المفتش العام خلال عمليات التدقيق في دائرة التسجيل العقاري في المدائن”.

ودعا العكيلي، إلى “اعتماد المكننة الالكترونية والتقنيات الحديثة في التعاملات العقارية، لأن أغلب أسباب عمليات التزوير تكون نتيجة استخدام المعاملات الورقية في الاجراءات العقارية والتي تكون غالبا معرضة للتزوير من قبل أصحاب النفوس الضعيفة”.(النهاية)

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