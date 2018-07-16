الأعرجي لأهالي كربلاء: رسالتكم وصلت وأعطوا فرصة للحكومة لتحقيق مطالبكم

2018/07/16 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الداخلية قاسم الاعرجي، اليوم الاثنين ( 16 تموز/ يوليو 2018 )، عن إصابة أكثر من 200 بين ضابط ومنتسب في المظاهرات القائمة بعدد من المحافظات العراقية، فيما دعا المتظاهرين الى إعطاء فرصة للحكومة من أجل توفير مطالبهم بعد "وصول رسالتهم".

وقال الأعرجي في مؤتمر صحفي عقده في كربلاء، وحضرته الغدير، "لدينا 261 مصابًا في القوات الأمنية بين ضابط ومنتسب في التظاهرات الجارية بعدد من مناطق العراق"، لافتا الى أن "38 بين منتسب وضابط تم الاعتداء عليهم من قبل المتظاهرين في كربلاء".وأضاف الأعرجي، "لم نسمح بالاعتداء على المنتسبين، وبالنسبة للمندسين الذين ينتمون لجهات معروفة سنلاحقهم"، مخاطبا المتظاهرين قائلا "رسالتكم وصلت وأعطوا فرصة للحكومة لتوفير مطالبكم".وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاثنين، بأن وزير الداخلية قاسم الاعرجي وصل الى محافظة كربلاء على رأس قوة كبيرة.وتشهد معظم محافظات الوسط والجنوب تظاهرات غاضبة تطالب بتحسين الواقع الخدمي في مناطقهم لاسيما فيما يخص الكهرباء والماء والخدمات الاخرى، فضلا عن توفير فرص عمل.انتهى.سص.هـ.ح.





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