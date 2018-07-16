تظاهرات كربلاء تقطع شارع رئيسي وسط المحافظة

2018/07/16 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل الغدير، إن المئات من المواطنين تظاهروا، عصر اليوم، وسط كربلاء احتجاجا على سوء الخدمات والنقص في تجهيز الطاقة الكهربائية.وأضاف، أن المتظاهرين قطعوا الشارع العام أمام مبنى مجلس المحافظة.انتهى.ص.هـ.ح.

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