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تظاهرات كربلاء تقطع شارع رئيسي وسط المحافظة
2018/07/16 | 18:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال مراسل الغدير، إن المئات من المواطنين تظاهروا، عصر اليوم، وسط كربلاء احتجاجا على سوء الخدمات والنقص في تجهيز الطاقة الكهربائية.وأضاف، أن المتظاهرين قطعوا الشارع العام أمام مبنى مجلس المحافظة.انتهى.ص.هـ.ح.

 

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