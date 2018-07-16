اهالي الرفاعي يعتصمون أمام شركة بتروناس النفطية شمالي ذي قار

2018/07/16 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ العشرات من اهالي قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، الاثنين، بتنفيذ اعتصام مفتوح، للمطالبة بتحسين واقع الخدمات في القضاء.

وذكر مصدر مطلع ، أن "العشرات من ابناء قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار بدأوا اعتصاما مفتوحا أمام شركة بتروناس الماليزية العاملة بحقل الغراف النفطي".

واضاف أن "المتظاهرين باشروا بنصب الخيام فوق الجسر المؤدي الى الشركة".

وتابع المصدر أن "المعتصمين يطالبون بتحسين واقع الخدمات في القضاء، فضلا عن جعل نسبة 80% التعيينات في الشركة من حصة أهالي القضاء"، مبينا أن "الأجهزة الأمنية انتشرت بشكل مكثف حول المتظاهرين لمنعهم من الاقتراب لمقر الشركة".

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