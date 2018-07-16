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🔴 كارلوس كاربيو : من الواضح بأن تشيلسي لن يمنح تسهيلات لخروج ايدن هازارد
2018/07/16 | 18:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – صرح كارلوس كاربيو ( نائب مدير الماركا ) بأنه من الواضح أن تشيلسي لن يمنح تسهيلات من أجل خروج ثاني أفضل لاعب في مونديال روسيا ( ايدن هازارد )

كما اوضح أن ايدن هازارد ليس مستعد لتفويت قطار ريال مدريد الذي كان ينتظره منذ وقت  طويل حيث أنه ليس مستعد لموسم بدون دوري الأبطال

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