🔴 كارلوس كاربيو : من الواضح بأن تشيلسي لن يمنح تسهيلات لخروج ايدن هازارد

2018/07/16 | 18:56

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هاي كورة – صرح كارلوس كاربيو ( نائب مدير الماركا ) بأنه من الواضح أن تشيلسي لن يمنح تسهيلات من أجل خروج ثاني أفضل لاعب في مونديال روسيا ( ايدن هازارد )

كما اوضح أن ايدن هازارد ليس مستعد لتفويت قطار ريال مدريد الذي كان ينتظره منذ وقت طويل حيث أنه ليس مستعد لموسم بدون دوري الأبطال

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