تدمير مضافة لداعش بعملية عسكرية جنوبي بعقوبة

2018/07/16 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الأثنين، بتدمير مضافة تحوي مواد متفجرة وصحية لخلايا داعش جنوب بعقوبة.وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "قوة أمنية نفذت اليوم عملية عسكرية في منطقة البيجات والمناطق المحيطة بها جنوب ناحية بهرز جنوبي مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى".

وأضاف أن "العملية أسفرت عن ضبط مضافة تحت الأرض تحوي مواد C4+TNT متفجرة وأكثر من 5 يطقات او ما تسمى أفرشة ومواد صحية ومواد طبخ فضلا عن قنابر هاون"، مشيرا الى أنه "تم تدمير المضافة والمواد التي بداخلها من قبل مفارز معالجة الجيش".وكان طريق بغداد السياحي القديم ضمن مناطق جنوب ديالى، قد شهد قبل اسابيع مقتل 7 أشخاص من عائلة واحدة على يد داعش.

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