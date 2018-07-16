2018/07/16 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس :كشف مصدر عسكري عراقي، اليوم الاثنين، ان قوات الناتو التي ستدخل للعراق ستقيم قاعدة عسكرية لحلف شمال الأطلسي، يتواجد فيها أكثر من 250 عسكريا ومدربا اضافة الى آليات مصفحة ومروحيات مقاتلة ومُسيّرة.

وقال المصدر لـ "الغد برس"، ان "انشاء القاعدة العسكرية لقوات الناتو التي ستدخل العراق قبيل نهاية عام 2018، الهدف منها مساعدة وتطوير تدريب القوات العراقية وبناء هيكلية أمنية وطنية اكثر فعالية وإنشاء مدارس عسكرية جديدة".

واشار الى ان "هناك مشاورات غربية ـ عراقية لتشكيل قوة للمهام الخاصة لتنفيذ العمليات الخاصة ضد ما تبقى من عصابات داعش الارهابية في العراق وسوريا".يذكر ان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اعلن موافقة الحلف على إنشاء بعثة غير قتالية في العراق بقيادة كندا لتدريب القوات العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: انشاء قاعدة للناتو في العراق ومباحثات غربية - عراقية لتشكيل 'المهام الخاصة' ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: انشاء قاعدة للناتو في العراق ومباحثات غربية - عراقية لتشكيل 'المهام الخاصة' ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).