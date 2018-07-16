2018/07/16 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، أن قيادة عمليات صلاح الدين تستمر في عملية "ثأر الشهداء" الثانية لليوم الثاني على التوالي.وقالت الوزارة، في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إنه "لليوم الثاني على التوالي تستمر عمليات صلاح الدين في تنفيذ عملية (ثأر الشهداء الثانية) لتطهير منطقة مطيبيجة".وأضاف البيان أن "العملية تستهدف ملاحقة العناصر الإرهابية وتنظيف الأرض من المخلفات الحربية ومسكها".وتابعت وزارة الدفاع العراقية في بيانها، أن "العملية تهدف كذلك إلى منع تسلل الإرهاب الى محافظة صلاح الدين".مشيرةً إلى أن "العملية حققت نتائج إيجابية، منها إزالة عدد من العبوات الناسفة والعثور على أكداس وأنفاق يستخدمها العدو والحد من حركته بين محافظتي صلاح الدين وديالى، وسد الثغرات".

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