أرقام اقتراع الكيانات والتحالفات المتنافسة في انتخابات برلمان كوردستان

2018/07/16 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل

أجرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان، اليوم الإثنين، 16 تموز، 2018، قرعة الحصول على أرقام الاقتراع للكيانات والتحالفات في انتخابات برلمان كوردستان المقرر إجراؤها في 30 أيلول 2018.

وفيما يلي أرقام بعض الأحزاب والتحالفات السياسية:الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 183الاتحاد الوطني الكوردستاني: 105حركة التغيير: 148حركة الجيل الجديد: 134الحزب الشيوعي الكوردستاني – العراق: 164التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة: 172تحالف العصر (سردم): 127الجماعة الإسلامية الكوردستانية: 194تحالف نحو الإصلاح: 119يتبع..

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