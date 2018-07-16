مسؤول أنباري يطالب وزارة التربية بإنهاء استثناءات مدرسي ومعلمي المحافظة

2018/07/16 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب عضو المجلس المحلي لقضاء العامرية بمحافظة الأنبار خضير الراشد، اليوم الاثنين، وزارة التربية بضرورة إنهاء كافة الاستثناءات لمدرسي ومعلمي الأنبار وإرجاعهم إلى مناطقهم ومدارسهم قبل بدء العام الدراسي المقبل.

وقال الراشد لمراسل (باسنيوز)، إن «العام الدراسي الماضي شهد مشاكل ومعوقات عديدة منها قلة الكوادر التدريسية ووجود الشواغر في المواد الدراسية من المعلمين والمدرسين جراء وجود الاستثناءات التي أعطيت للكوادر التدريسية خلال الفترة الماضية».

وأضاف أن «الوضع الأمني مستقر وهناك أعداد كبيرة من المدارس التي تم تأهيلها وهناك طلبة من مختلف المراحل الدراسية يستعدون للعام الدراسي المقبل الذي يتطلب وجود المعلمين والمدرسين ممن هم في المحافظات الأخرى ولم يعودوا إلى الآن».

وأشار الراشد إلى أن «الأنبار بحاجة لوجود كل معلم ومدرس في مدارس الأنبار وإلغاء الاستثناءات غير المنطقية للعديد من الكوادر التعليمية خارج المحافظة».

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