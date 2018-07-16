مسؤول انباري : اكثر من 4 ألاف عائلة نازحة لم تعد لمناطقها المحررة غرب الانبار

2018/07/16 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاشفاً عن السبب...

اعلن عضو مجلس محافظة الانبار محمود الدليمي ، اليوم الاثنين ، ان اكثرمن 4 آلاف عائلة نازحة لم تعد الى مناطقها المحررة في مدن أعالي الفرات غرب الانبار جراء التدمير الذي لحق بتلك المناطق .

وقال الدليمي لمراسل (باسنيوز) ان "مدن أعالي الفرات ومنها القائم وراوة وعنة والرطبة وناحية الوليد الحدودية مع سوريا لم يعد النازحون اليها حتىد ألان رغم تحرير تلك المناطق منذ أكثر من عامين تقريبا " ، موضحاً ان " عدد العوائل النازحة من تلك المناطق تبلغ4000 آلاف عائلة مازالت تعيش في المخيمات ".

مضيفاً ، أن" أسباب عدم عودة تلك العوائل هي وجود المخلفات الحربية والدمار الذي لحق بمنازلهم ومحالهم وتأخير تأهيل الخدمات والمشاريع في مناطق غرب الانبار وعدم توفير فرص عمل للعاطلين من الشباب ".

وأشار الدليمي ، الى أن" اغلب المتضررين جراء العمليات العسكرية والإرهابية ينتظرون صرف التعويضات المالية لهم مع دعم شرائح المجتمع الانباري في ظل الأزمة الاقتصادية حاليا".

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