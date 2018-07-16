'الغد برس' تنشر ارقام القوائم المرشحة لانتخابات اقليم كردستان النيابية

2018/07/16 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:حصلت "الغد برس"، اليوم الاثنين، على ارقام القوائم المرشحة لانتخابات اقليم كردستان النيابية.وقال مراسل "الغد برس"، ان "مفوضية الانتخابات في اقليم كردستان اجرت مساء اليوم، قرعة للارقام التي ترغب الكتل السياسية بالحصول عليها خلال اجراء الانتخابات النيابية في الاقليم".

واضاف ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني حصل على الرقم 183، والاتحاد الوطني الكردستاني 105، فيما نال الحزب الشيوعي الكردستاني الرقم 164، التحالف والعدالة من اجل الديمقراطية 172، اضافة الى حصول قائمة حزب المحافظين بكردستان على الرقم 156، وقائمة سردم 127، والجماعة الاسلامية الكردستانية 194، وقائمة نحو الاصلاح 119، فيما نال حركة التغيير الرقم 148، وحراك الجيل الجديد 134".

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