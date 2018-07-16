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العشرات يتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد دون قطع الطرق
2018/07/16 | 19:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:تظاهر العشرات، اليوم الاثنين، في ساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بالخدمات.وافاد مراسل "الغد برس"، ان "العشرات من مواطني بغداد تظاهروا في ساحة التحرير وسط العاصمة، للمطالبة بخدمات الماء والكهرباء".

واضاف، ان "التظاهرات جاءت امتدادا لتظاهرات المحافظات الجنوبية المستمرة منذ عدة ايام"، مشيرا الى ان "القوات الامنية لم تغلق اي طريق بسبب المظاهرة".يذكر ان عدة مدن عراقية، تشهد تظاهرات غاضبة، في الاونة الاخيرة، احتجاجا على نقص الخدمات، والبطالة، ولاقالة المسؤولين الفاسدين.

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