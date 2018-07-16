نبيل فقير على رادار ليفربول

2018/07/16 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نادي ليفربول الإنكليزي ، الاثنين ، انه يسعى الى تدعيم خط الوسط الهجومي بضم الفرنسي نبيل فقير.

وانتظر النادي الإنكليزي بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية حتى ينتهي اللاعب من مشواره في بطولة كأس العالم بدولة روسيا، والتي انهاها اللاعب بالتتويج مع منتخب بلاده فرنسا باللقب.

اهتمام "ليفربول" بدأت منذ شهر مايو الماضي، ورغم خضوع "فقير" للفحوصات الطبية الشاملة في معسكر منتخب بلاده بـ "كلايروفونتين"، لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح وانتقال اللاعب إلى صفوف وصيف دوري أبطال أوروبا.

وأشارت بعض التقارير الإخبارية أن هناك مشكلة طبية لدى اللاعب بسبب إصابة سابقة في القدم، أجبرته على الغياب لفترات طويلة عن ناديه ليون الفرنسي، لكن ليفربول عاد مرة أخرى للسعي وراء شراء "فقير" في الفترة الأخيرة.

وفي حالة ضم "فقير" لصفوف ليفربول سيمتلك الكثير من الأسلحة الهجومية بوجود: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني إلى جانب اللاعب الفرنسي.

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