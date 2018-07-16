مجلس ميسان يطالب الحكومة المركزية بإجلاء العمال الأجانب واستبدالهم بمواطني المحافظة

2018/07/16 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

طالب مجلس محافظة ميسان ، الاثنين ، الحكومة المركزية بإجلاء العمال الأجانب من الشركات الاستثمارية واستبدالهم بمواطني وخريجي المحافظة، فيما كشف عن تعمد الحكومة بعدم صرف درجات الحذف والاستحداث لـ 2000 درجة وظيفية.

وقال نائب محافظ ميسان ، وائل الشرع في تصريح لـ/المعلومة/، إن “انطلاق المظاهرات في عموم مناطق محافظة ميسان حصلت بسبب عدم حصول خريجي المحافظة على التعين وفرص العمل لعشرة أعوام متعاقبة”، مطالبا “الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد بإجلاء الاف العمال الأجانب داخل الشركات الاستثمارية واستبدالهم بمواطني وخريجي المحافظة”.

وأضاف إن “الحكومة الاتحادية في بغداد أهملت محافظة ميسان بشكل كبير خلال الدورة السابقة وتعمدت بعدم صرف درجات الحذف والاستحداث لـ2000 درجة وظيفية”، مبينا إن “مجلس المحافظة يقف مع المتظاهرين بالمطالبة بحقوقهم المشروعة ويشجب ويستنكر أعمال الشغب والتعدي على الممتلكات العامة”.

وتابع إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي ملزم بزيارة ميسان للجلوس مع مجلس المحافظة لحل أزمة المتظاهرين وتوفير فرص العمل”، موضحا إن “مجلس محافظة ميسان غير قادر على تحقيق مطالب المتظاهرين لعدم امتلاكه درجات وظيفية أو صلاحيات أخرى”.

وكان النائب السابق عن محافظة الديوانية علي البديري قد اتهم, اليوم الاثنين, الأحزاب الخاسرة في الانتخابات الأخيرة بتأجيج الشارع العراقي وركوب موجة الغضب الشعبي, مبينا ان اغلب قادة التظاهرات انسحبوا من تلك الاحتجاجات بعد تشخيص المندسين.



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