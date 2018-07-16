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انطلاق المعسكر التدريبي لسلة الاولمبي تحضيراً للدورة الاسيوية
2018/07/16 | 19:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة / بغداد…

انطلق , اليوم الاثنين, معسكراً تدريبياً للمنتخب الاولمبي 3×3 بعد ان اعلن عن تشكيله ليشارك في دورة الألعاب الآسيوية التي ستنطلق الشهر المقبل في العاصمة الإندونيسية جاكارتا.

وقال مدرب المنتخب نضال غانم في بيان تلقت وكالة /المعلومة / نسخة منه, إن “المعسكر التدريبي انطلق على قاعة الشعب للمنتخب الاولمبي مع بداية تشكيلته ليتم تحضيره لمنافسات جاكارتا الذي سينطلق في اب المقبل”.

وأضاف غانم, أن “تشكيلة منتخبنا ‏الأولمبي ستضم اللاعبين كل من ايهاب حسن من الحلة وجاسم محمد نفط ‏الجنوب وعبد الله مجيد من النفط وعباس حكمت من نادي الميناء”.

يشار إلى أن منتخب العراق حصل على فضية دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات التي أقيمت عام ‌‏2017 في تركمانستان تحت إشراف المدرب نضال غانم.

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