انطلاق المعسكر التدريبي لسلة الاولمبي تحضيراً للدورة الاسيوية

2018/07/16 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد…

انطلق , اليوم الاثنين, معسكراً تدريبياً للمنتخب الاولمبي 3×3 بعد ان اعلن عن تشكيله ليشارك في دورة الألعاب الآسيوية التي ستنطلق الشهر المقبل في العاصمة الإندونيسية جاكارتا.

وقال مدرب المنتخب نضال غانم في بيان تلقت وكالة /المعلومة / نسخة منه, إن “المعسكر التدريبي انطلق على قاعة الشعب للمنتخب الاولمبي مع بداية تشكيلته ليتم تحضيره لمنافسات جاكارتا الذي سينطلق في اب المقبل”.

وأضاف غانم, أن “تشكيلة منتخبنا ‏الأولمبي ستضم اللاعبين كل من ايهاب حسن من الحلة وجاسم محمد نفط ‏الجنوب وعبد الله مجيد من النفط وعباس حكمت من نادي الميناء”.

يشار إلى أن منتخب العراق حصل على فضية دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات التي أقيمت عام ‌‏2017 في تركمانستان تحت إشراف المدرب نضال غانم.



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