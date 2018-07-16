2018/07/16 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار-الشرقية 16 تموز : واعلنت شرطة ذي قار عن الافراج عن جميع المتظاهرين الذين احتجزوا في مظاهرات الاحد في الناصرية من دون الاشارة الى اعداد المعتقلين او التهم التي اعتقلوا بسببها. وقال قائد شرطة ذي قار اللواء حسن الزيدي ان الشرطة قطعت تعهدات على المفرج عنهم بعدم الاضرار بالمال العام وعدم الاعتداء مجددا على رجال الشرطة..وكانت مصادر رسمية اعلنت ان عدد المصابين من عناصر الشرطة في عموم مدن ذي قار بلغ مائة جريح بينهم خمسة ضباط وان معظم الإصابات سجلت في مدينة الناصرية وتحديدا بين عناصر القوة الامنية المكلفة بحماية مبنى مجلس المحافظة في الناصرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الافراج عن متظاهري ذي قار جميعا) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الافراج عن متظاهري ذي قار جميعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).