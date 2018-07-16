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كريستيانو : أنا لا أتنافس مع أحد
2018/07/16 | 20:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – قال كريستيانو عندما سئل عن تنافسه مع ميسي الذي ربما يتوقف بعد رحيله عن الريال :” ليس لدي اي منافسات مع أي لاعب ، فكل واحد يحاول القتال والفوز في جميع المبارايات ، وأنتم جميعا تستمتعون بالتنافس مع ميسي ولكن الجميع يدافع عن قميصه.

وسنري من سيتفوق على الاخر “.

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