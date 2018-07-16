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صور : لحظة تقديم اليوفي لكريستيانو لوسائل الاعلام
2018/07/16 | 20:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – قدم نادي السيدة العجوز اليوفينتوس قبل لحظات لاعبه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي تعاقد معه قادما من نادي ريال مدريد ، ورفع مسئولي النادي رفقة النجم البرتغالي قميصه مع الفريق الابيض والاسود والذي يحمل رقمه المفضل الرقم 7 .

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