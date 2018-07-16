كريستيانو : الانضمام إلى اليوفي ليس خطوة إلى الوراء

2018/07/16 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – قال البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انضمامه إلى اليوفينتوس : ” يوفنتوس أعطاني فرصه ممتازة.ولن أقول انها خطوه للوراء ، فالفريق مستعد للفوز ، وانتقالي إليه خطوة إلى الامام ، وأنا ممتن جدا لليوفي على تفكيرهم في ، وهم النادي الوحيد الذي قدم لي عرضا هذا الصين ، وانا سعيد بهذا الانتقال وما أريده هنا فقط هو النجاح ، فأ،ا هنا لست في أجازة ” .

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