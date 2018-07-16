2018/07/16 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم وزير الداخلية قاسم الاعرجي، الاثنين، شكره لرئيس الوزراء حيدر العبادي لتلبية ترقية ضباط الداخلية في جدول شهر تموز.

وقال وزير الداخلية في بيان تلقت وكالة الراي العام / بونا نيوز/ نسخة منه، "نقدم شكرنا لرئيس الوزراء العبادي لتلبية ترقية ضباط وزارة الداخلية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "جدول الترقية لهذا العام يعد هو الاكبر في تاريخ الوزارة حيث تم ترقية 6540 ضابطا من مختلف الرتب".

واصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الاثنين، امرا ديوانيا بترقية ضباط وزارتي الدفاع والداخلية مستحقي الترقية لجدول تموز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يشكر العبادي لتلبية ترقية ضباط الداخلية) نشر أولاً على موقع (الرأي العام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يشكر العبادي لتلبية ترقية ضباط الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرأي العام).