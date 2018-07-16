تحليل..اليوان الصيني تحت السيطرة رغم الإصلاحات

2018/07/16 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحرير – نهى النحاس:

مباشر: قد يبدو الفوز في النزاع التجاري ليس بالسهولة التي يعتقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهدفه الرئيسي من هذا النزاع والمتمثل في الصين تعتبر المنتصر في حرب العلاقات العامة.

ويكتب "دانيال موس" في مقال نشرته "بلومبرج فيو" أنه انتقالاً بين الاقتصاد حتى الأسواق مروراً بالكفاءة السياسية فإن الصين في تلك الأيام تبدو كعامل استقرار في المقابل فإن الولايات المتحدة تظهر كمن يسعى لافتعال مشكلة.

وكان محافظ بنك الشعب في الصين تعهد بالإبقاء على سعر صرف اليوان بشكل أساسي عند مستوى مستقر ومتوازن، وذكر أن تخفيض قيمة العملة واعتباره كسلاح في الصراع التجاري مع الولايات المتحدة سلاح لن يتم استخدامه.

وجاء ذلك بعد هبوط اليوان لأدنى مستوى في 11 شهراً أمام الدولار ووصل إلى مستوى 6.7 يوان.

وقال رئيس قطاع الدراسات المالية في البنك المركزي إن الصين تدعم التعددية والعولمة والتجارة الحرة والمبادئ التوجيهية الدولية.

ويعتبر هذا أمر جيد بالنسبة للصين، كما أنه الخط الذي يجب أن تسلكه ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مصدر للسلع عالمياً، لكن التصفيق الذي أعقب تلك التصريحات أغفل شيء هام.

فاليوان الصيني يُدار بشكل كبير وبأكثر مما يحدث في أي اقتصاد رئيسي آخر، والبنك يمارس سيطرة كبيرة حتى في أوقات الهدوء، ما يخالف مصطلح اليد الخفية الذي ابتكره الاقتصادي "آدم سميث" للتعبير عن السوق الحر.

وفكرة أن بنك الشعب الصيني يطلق بطريقة أو بأخرى تدخلات رئيسية في سوق الصرف أو يقوم بتغييرات كبيرة في السوق تتجاهل جزء كبير من السياق الخاص بالأمر.

فالأمر لا يشبه أن يقرر رئيسا الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" أو المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" في يوما ما رفع قيمة الدولار أو اليورو، كما أن اليابان التي لطالما حرصت على التحكم في قيمة الين ابتعدت منذ فترة طويلة عن التدخل في سوق الصرف.

ويحدد البنك المركزي الصيني سعر مرجعي يومي لليوان عقب تلقيه الطلبات من البنوك، حيث يُسمح للعملة بالتذبذب في حدود يومية قدرها 2% ارتفاعاً او انخفاضاً حول هذا المعدل، ونادراً ما تقترب العملة من مستوى 2%.

كما أن الحكومة الصينية تفرض قواعد صارمة على التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من وإلى الصين.

وعلى الرغم من ذلك فإن الصين قامت بخطوات هامة في السماح بمزيد من المرونة على مدار السنوات، فحتى عام 2005 كان اليوان مُحدد عند مستوى 8.3 يوان أمام الدولار.

وفي يوليو من ذلك العام بدأ بنك الشعب الصيني في السماح بتحرك يومي في حدود 0.3%، وبثبات وسعت ذلك النطاق المسموح به للتداول.

كما أن بكين سمحت بتذبذب اليوان أمام سلة العملات الرئيسية، ومع مرور الوقت كانت الصين أكثر أريحية في السماح لليوان بارتفاع تدريجي أو الانخفاض.

وبالفعل كان اليوان الصيني أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً هذا الأسبوع، حيث انخفض بنحو 2% في العام الجاري.

وبتبني منظور أوسع لتلك المسألة، فإن العملة الصينية ارتفعت بنحو 20% منذ إلغاء السعر الثابت للعملة، فبكين سمحت بتغيرات والسوق أصبح يلعب دوراً أكبر من ذي قبل.

ولكن هذا لا يعني أن السلطات غائبة وأن تداول اليوان يجب أن يتم بطريقة تشبه التي تحدث بالنسبة لليورو والين والاسترليني أو الدولار الكندي.

ومع نمو أسواق رأس المال في الصين وارتفاع الاستثمارات الأجنبية بها فإن بنك الشعب واليوان سوف يتطوران أيضاً.

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