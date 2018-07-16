عملة باكستان تتراجع 4.5% مع عدم اليقين السياسي

2018/07/16 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقرت عملة باكستان المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد أن هبطت بنحو 4.5% في وقت سابق على خلفية تطورات بشأن حبس رئيس الوزراء ومع ترقب نتائج الانتخابات.

وانخفضت الروبية الباكستنية بنحو 4.5% أمام الدولار الأمريكي لتسجل مستوى 128 روبية في وقت سابق من تداولات اليوم.

ويتزامن الهبوط في قيمة العملة مع أنباء حول تقدم رئيس الوزراء السابق نواز شريف ونجلته باستئناف على الحكم الصادر قبل 3 أيام ضدهم غيابياً بالحبس على خلفية قضايا فساد.

ومن المقرر أن تشهد باكستان انتخابات برلمانية في الأسبوع المقبل وسط تنافس قوي بين رابطة مسلمي باكستان وبين حركة المعارضة.

ويتوقع المستثمرون أن تقوم الحكومة الجديدة في باكستان بطلب مساعدة مالية لمواجهة البهوط الحاد في قيمة العملة.

وكان تقرير حديث توقع أن تطلب باكستان برنامج إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة وسط المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وبحلول الساعة 3:16 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة باكستان بشكل هامشي 0.07% مقابل نظيرتها الأمريكية لتتراجع الورقة الخضراء إلى 121.5975 روبية.

وبلغت خسائر الروبية الباكستينية أمام الدولار منذ بداية العام وحتى الآن حوالي 9.21%.

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