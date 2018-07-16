هبوط الأسهم الأوروبية بالختام مع ترقب نتائج قمة ترامب وبوتين

2018/07/16 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع تركيز المستثمرين على قمة الولايات المتحدة وروسيا.

وانصب تركيز المستثمرين على أول قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين والتي تعقد اليوم في فنلندا لمناقشة القضايا السياسية والتجارية.

وكانت أسهم السيارات، والموارد الأساسية من بين الأسوأ أداءً نتيجة للمخاوف التجارية في ظل تقديم الولايات المتحدة شكوى ضد الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك وتركيا، لمنظمة التجارة العالمية بسبب التعريفات الانتقامية، وهو الإجراء التي اتخذته بكين أيضاً ضد واشنطن.

كما كاشفت بيانات رسمية تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني من العام الحالي، لكن بوتيرة توافقت مع التوقعات.

وكان سهم "دويتشه بنك" الأفضل أداءً حيث صعد 7% بدعم توقعات إيجابية لنتائج الأعمال الفصلية.

وأظهرت بيانات اقتصادية، تراجع فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو خلال مايو الماضي بأكثر من التوقعات.

وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر "ستوكس600" بنسبة 0.2% إلى 384.06 نقطة، فيما هبط "فوتسي" البريطاني بنحو 0.8% إلى 7600.4 نقطة.

كما هبط "كاك" الفرنسي بنحو 0.4% إلى 5409.4 نقطة، بينما صعد "داكس" الألماني بنسبة 0.2% إلى 12561.02 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1708 دولار.

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