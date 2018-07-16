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خبير: السودان بحاجة ماسة لمنظومة
2018/07/16 | 20:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد خبير عسكري سوداني، حاجة بلاده الملحة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400" المتطورة أو للمنظومة "إس 300" للدفاع عن أجوائها التي تعرضت لاختراقات قبل أعوام من جانب دول معادية.

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