خبير: السودان بحاجة ماسة لمنظومة

2018/07/16 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد خبير عسكري سوداني، حاجة بلاده الملحة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400" المتطورة أو للمنظومة "إس 300" للدفاع عن أجوائها التي تعرضت لاختراقات قبل أعوام من جانب دول معادية.

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