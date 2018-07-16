أوباما يرقص في بلده الأصلي (فيديو)

2018/07/16 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتواجد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في بلده الأصلي كينيا، خلال زيارة هي الأولى له بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2016.

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