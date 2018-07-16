الإثنين 16 تموز 2018 م (3 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


بعد تحرك عسكري نحو الحدود... اجتماع عاجل للدفاع والداخلية والحرس الكويتي
2018/07/16 | 20:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اجتمع مسؤولو وزارة الدفاع، وزارة الدخلية، والحرس الوطني في الكويت، بهيئة العمليات وخطط التعاون والتنسيق المشترك، لمواجهة مختلف الأوضاع والظروف في المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تحرك عسكري نحو الحدود... اجتماع عاجل للدفاع والداخلية والحرس الكويتي) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تحرك عسكري نحو الحدود... اجتماع عاجل للدفاع والداخلية والحرس الكويتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ وزير الدفاع الإسرائيلي: سنرد بكل قوة على استفزازات "حماس"
⋙ فيديو... مواقف إنسانية لا تنسى في المونديال
⋙ بلسان محاميه... علي عبد الله صالح يكشف نص الحوار الأخير بينه وبين قتلته
⋙ بوتين: يمكن العمل مع واشنطن لتنظيم سوق النفط العالمي
⋙ #إلهامي الميرغني - بيع الجنسية المصرية حلقة من مسلسل التسليع والتفريط و البيع
بالفيديو والصور
⋙ فيديو... مواقف إنسانية لا تنسى في المونديال
⋙ فيديو| مراسل الغد: ترامب يرغب في تغيير السلوك الروسي تجاه الملفات الدولية
⋙ بالصور.. شاهد العراق بالزمن الجميل
الأكثر شيوعا