بعد تحرك عسكري نحو الحدود... اجتماع عاجل للدفاع والداخلية والحرس الكويتي

2018/07/16 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع مسؤولو وزارة الدفاع، وزارة الدخلية، والحرس الوطني في الكويت، بهيئة العمليات وخطط التعاون والتنسيق المشترك، لمواجهة مختلف الأوضاع والظروف في المنطقة.

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