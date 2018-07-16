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سيريزو : اذا لم يفز غريزمان بالكرة الذهبية فعليهم أن يسألوا الـVAR
2018/07/16 | 20:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ‏هاي كورة – أكد انريكي سيريزو رئيس اتلتيكو مدريد أن لاعب الفريق الاحمر والابيض ومنتخب فرنسا أنطوان غريزمان هو من يستحق الفوز بالكرة الذهبية هذا العام وقال : “اذا لم يتم إعطاء الكرة الذهبية لغريزمان فإنه سيتوجب عليهم أن يعودوا مجددا إلى كاميرات VAR ليتأكدوا إن كان يستحقها أم لا “.

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