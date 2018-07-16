2018/07/16 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوم شركة "مايكروسوفت" حاليا بمساع لإضافة ميزة طال انتظارها في تطبيق المحادثات الشهير "سكايب"، منذ أن تم إطلاقه قبل 15 عاما.

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