ترامب بعد لقاء بوتين: طالبنا بممارسة الضغوط على إيران لوقف تدخلاتها في المنطقة

2018/07/16 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بعد القمة التي جمعته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، عن مطالبته بممارسة الضغوط على إيران لوقف تدخلاتها في المنطقة، فيما أكد بوتين أنه عبر قلقه من خروج واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بوتين، "طالبنا بممارسة الضغوط على إيران لوقف أنشطتها وتدخلاتها في المنطقة"، موضحاً أن "القمة مع الرئيس بوتين ناقشت مسألة الانتشار النووي في العالم".

وأضاف "تحدثنا عن الخلافات بين بلدينا وسنعمل على حلها"، مشيراً الى ان "الدبلوماسية هي الخيار الأفضل بين روسيا وأمريكا".

وتابع الرئيس الاميركي أن "الحوار البناء بين روسيا وأمريكا يفتح طرقا جديدة للسلام والاستقرار في عالمنا".

من جانبه، قال بوتين خلال المؤتمر "لم نتمكن من حل جميع القضايا الخلافية بين موسكو وواشنطن"، مؤكداً "اتفقنا على تشكيل مجلس مشترك بين رجال الأعمال الروس والأميركيين".

وأضاف "طالبنا بتطبيق اتفاقات مينسك بخصوص أوكرانيا"، مشدداً بالقول "عبرنا عن قلقنا من خروج واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران".

وتابع الرئيس الروسي "يجب إعادة الوضع في الجولان وفق اتفاق وقف إطلاق النار عام 1974".

وانطلقت في العاصمة الفنلندية هلسنكي، اليوم الاثنين، القمة الأميركية الروسية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.انتهى/س

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