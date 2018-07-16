محافظ بغداد: اعداد لائحة بأهم المشاريع لتدخل ضمن اتفاقية التوأمة بين العاصمتين بغداد وبوخارست

2018/07/16 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ بغداد عطوان العطواني عن اتفاق لأعداد لائحة بالمشاريع المهمة التي تدخل ضمن اتفاقية التوأمة بين العاصمة بغداد ونظيرتها الرومانية بوخارست".

العطواني وفي بيان اورده مكتبه الاعلامي اطلعت وكال النبأ للأخبار على نسخة منه، وخلال استقباله السفير الروماني(اكوب برادا) والوفد المرافق له "اكد انه تم الاتفاق مع سعادة السفير على اعداد لائحة بالمشاريع المهمة والتي تدخل ضمن اتفاقية التوأمة ومنها في قطاع النقل عبر تنفيذ مشروع ترامب الذي يربط مطار بغداد الدولي بطريق عباس بن فرناس وأخر يربط مجمع بسماية السكني بالعاصمة، مؤكدا جدية وتحمس الحكومة الرومانية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في بغداد".

ولفت " الى ان محافظة بغداد ستوجه دعوة الى امينة بوخارست لزيارة العاصمة بغداد لاستكمال متطلبات اتفاقية التوأمة بين العاصمتين والتي تم التباحث بها خلال السنوات الماضية ، مبينا ان هناك حرص متبادل لدى الجانبين لتوقيع هذه الاتفاقية بعد اعداد المسودة النهائية لها".انتهى/س

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