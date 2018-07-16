2018/07/16 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن محافظ كركوك بالوكالة، راكان الجبوري، اليوم الإثنين، تدشين مطار كركوك الدولي في آب المقبل، مبينًا أن شركة فرنسية ستتولى تشغيل المطار.وقال الجبوري في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، إن "وفداً فنياً من وزارة النقل العراقية، سيصل غداً إلى كركوك لإجراء كشف وتحديد موعد لهبوط أول طائرة مدنية على مدرج مطار كركوك الدولي".وأضاف الجبوري أن "المحافظة حصلت على جميع الموافقات الرسمية المطلوبة لتدشين المطار، وتم الاتفاق مع وزير النقل، على أن يكون التشغيل خلال أسبوعين بعد زيارة الوفد الفني، للوزارة وهبوط أول طائرة على المدرج".وأوضح الجبوري أن "شركة فرنسية {لم يذكر اسمها} ستقوم بتشغيل المطار"، لافتًا إلى أن "مطار كركوك سيقدم خدمات لمليون ونصف مليون نسمة من أبناء المحافظة، فضلًا عن 3 ملايين نسمة من مواطني المحافظات المتاخمة لكركوك وهي ديالى، وصلاح الدين، وجنوب الموصل".ويمتلك العراق 4 مطارات مدنية، أكبرها مطار بغداد الدولي، يليه مطار البصرة، والنجف، والموصل، فيما يمتلك إقليم كردستان، مطارين هما أربيل والسليمانية، والأخيرين يخضعان لسلطة بغداد.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يُدشن سابع مطار له الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يُدشن سابع مطار له الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).