العبادي لوفد من أهالي النجف: هناك من يريد التخريب لتتراجع المحافظة اقتصادياً

2018/07/16 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي دعمه للتظاهر السلمي والتعبير عن الراي وسماع المطالب لكي يكون اداء الدولة سليما ويخدم المواطنين.وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان العبادي "ألتقى وفدا من اهالي النجف الاشرف والاستماع الى مطالبهم حيث اشار الى "أهمية المطالب الحقة ولكن هناك من يريد التخريب لكي تتراجع النجف اقتصاديا وان لايصل لها رجال الاعمال والمستثمرين مبينا ان الامن اساس الحياة".وأضاف العبادي "اتخذنا قرارا بالغاء الادارة السابقة لمطار النجف وعادت الرحلات للمطار".واشار الى ان "العراق مر بظروف خطيرة باحتلال داعش لاراضيه ولكن عاد اقوى من السابق امنيا وعسكريا واقتصاديا فصمود العراقيين ووحدتهم ونقلنا الدولة من الزوال الى الانتصار والتحرير والقوة".كما جرى مناقشة مطالب اهالي النجف فيما يخص الكهرباء والمياه والزراعة وفرص العمل والصحة والمطالب الاخرى وايجاد الحلول لها.انتهى

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