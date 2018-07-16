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سيريزو : الليغا ستفتقد كريستيانو كثيرا
2018/07/16 | 20:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ‏هاي كورة – علق انريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد على رحيل كريستيانو عن الريال وقال: “الليغا ستفتقد كريستيانو كثيرا، وأتمنى أن يكون هنالك معوض له رغم أنه يصعب ايجاد بديل فلاعبون مثل كريستيانو، غريزمان وميسي ليسوا كثر” .

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