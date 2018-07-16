صور : الدنيا دوارة …أعداء الآمس اصدقاء اليوم

2018/07/16 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – فعلا كما يُقال الدنيا دوارة والدائرة تعود على الجميع فلا أحد يظل في الأعلى دائما ولا أحد يظل في الأسفل دائما ، ومن يكون صديقك قد يكون عدوك غدا والعكس كذلك وهذا هو حال كريستيانو بعد انضمامه إلى اليوفي فأعداء الآمس أصبحوا أصدقاءه الآن .

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