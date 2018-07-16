أفضل 5 مواد غذائية لحرق الدهون

2018/07/16 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

حدد خبراء التغذية والصحة 5 منتجات يمكنها حرق الدهون بفعالية كبيرة وتحسين عمل التمثيل الغذائي في جسم الإنسان.

ونشر موقع قناة “РЕН ТВ” التلفزيونية الروسية نتائج دراسة حددت المواد التي تساعد على حرق الدهون وتخفيض الوزن لدى مرضى السمنة:

1- الأرضي شوكي (الحرشوف): لغنى هذه الثمرة بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، تنشّط إنتاج الصفراء وتنظم نسبة الكوليسترول في الدم.



كما أنها مادة مدرة للبول ومزيلة للاحتقان.

2- غريب فروت: فاكهة منخفضة السعرات الحرارية وتمنع الإفراط في تناول الطعام وتنظم نسبة السكر في الدم.

3- مصل اللبن: يساعد على تنظيم التمثيل الغذائي ويزيد من كتلة العضلات في الجسم.

4- الشاي الأخضر: مفيد جدا لعمل الكبد ووقايته من الأمراض.

5- الفلفل الأحمر الحار: ينقي الشرايين وينشط الدورة الدموية.



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