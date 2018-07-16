بريطانيا تطلق أول “ميناء فضاء” لأوروبا في اسكتلندا

2018/07/16 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة…

تعتزم الحكومة البريطانية، الاثنين, إطلاق أول “ميناء فضاء” لأوروبا في شبه جزيرة أيهومن فى سوذرلاند باسكتلندا.

وذكر موقع “engadget” في تقرير اطلعت عليه وكالة/ المعلومة/ إن “الموقع الذي تم اختياره يعتبر امتداد كبير غير مأهول في منطقة بعيدة، إضافة إلى كونه قريبا من بحر الشمال، كما أنه أفضل مكان في المملكة المتحدة للوصول إلى مدارات الأقمار الصناعية عبر صواريخ الإطلاق العامودية، فيما ستقوم وكالة الفضاء البريطانية بمنح شركة Highlands and Islands Enterprise حوالي 2.5 مليون جنيه استرليني لتطوير منصة إطلاق رأسية “والتي ستستخدم مزيجًا من تقنيات الصواريخ المجربة والمبتكرة”.

وأضاف أن “HIE ستعمل بشكل وثيق مع منظمات تكنولوجيا الفضاء بما في ذلك Lockheed Martin، التي تخطط لتصنيع صاروخ Rocket Lab Electron الذي وصل إلى المدار لأول مرة في وقت سابق من هذا العام من نيوزيلندا – إلى اسكتلندا، كذلك تطور الشركة صاروخ على منصة إطلاق أسكتلندية مزودة بمرحلة عليا ونظام إطلاق الأقمار الصناعية في العديد من المدن البريطانية”.

وتمتلك وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بالفعل ميناء فضائي، إلا أنه يقع في أمريكا الجنوبية في غيانا الفرنسي، وعلى هذا النحو سيكون ميناء ساذرلاند هو الأول في أوروبا.

وتخطط المملكة المتحدة أيضًا لبناء أول موقع تدريب تجارى لرواد الفضاء في العالم، كما تخطط أيضا لبناء مطارات في أماكن أخرى في المملكة المتحدة، بما في ذلك كورنوال وأرغيل وويلز، وإنشاء صندوق تنمية بقيمة 2 مليون جنيه إسترلينى للبحث عن المواقع، فيما تشير أرقام وكالة الفضاء البريطانية إلى أن سوق إطلاق الأقمار الصناعية يمكن أن يصل إلى 3.8 مليار جنيه استرليني للاقتصاد البريطاني خلال السنوات العشر القادمة، والهدف هو الحصول على ميناء ساذرلاند وتشغيله بحلول أوائل عام 2020.



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