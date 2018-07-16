مسلحون يسرقون 44 مليون دينار من مكتب للصيرفة وسط الخالص

2018/07/16 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / ديالى…

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى , الاثنين, بأن مسلحين سرقوا 44 مليون دينار من مكتب للصيرفة وسط الخالص.

وقال المصدر لمراسل وكالة / المعلومة / إن “مسلحين مجهولين أقدموا, اليوم, على سرقة ٤٤ مليون دينار من احد مكاتب الصيرفة تحت تهديد السلاح وسط قضاء الخالص بمحافظة ديالى”, مبيناً أن “المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة”.

وأضاف أن “القوات الأمنية شنّت حملة تفتيش واسعة قرب مكان الحادث, بحثاً عن المسلحين”.



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