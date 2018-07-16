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المسابقات تحدد مواعيد مباريات الجولة الاخيرة من ممتاز الكرة
2018/07/16 | 20:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، مواعيد مباريات الجولة الاخيرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

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